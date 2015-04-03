Атака в кенійському університеті: родичі упізнають тіла

Родичі кенійських студентів, убитих ісламістськими бойовиками в університеті, прибувають на місце трагедії, щоб упізнати тіла.

В атаці бойовиків із групи Аш-Шабаб у четвер загинули понад 140 людей. Джихадисти відібрали і розстріляли студентів-християн.

Тим часом влада Кенії надала автобуси, щоб доправити сотні молодих людей, які вижили, додому.

Тіла загиблих відвезуть в столицю країни Найробі.

Президент Сомалі Гассан Шейх Мохамуж заявив, що Кенія і Сомалі повинні посилити контртерористичну співпрацю.