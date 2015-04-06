Золотовалютні резерви НБУ за березень зросли майже в 2 рази

Золотовалютні резерви НБУ за березень зросли майже у 1,8 рази - до 9,97 млрд дол.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Як зазначають у НБУ, динаміка міжнародних резервів у березні "була обумовлена отриманням коштів від Міжнародного валютного фонду в рамках Механізму розширеного фінансування у сумі 4 млрд. 872,5 млн дол. США".

"Також збільшенню обсягу резервів у березні сприяло надходження коштів на користь уряду у сумі 200 млн. канадських доларів", - додають у прес-службі Нацбанку.

Крім того, у березні Україна повернула 906,9 млн доларів міжнародних боргів.