Золотовалютні резерви НБУ за березень зросли майже в 2 рази
Золотовалютні резерви НБУ за березень зросли майже у 1,8 рази - до 9,97 млрд дол.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
Як зазначають у НБУ, динаміка міжнародних резервів у березні "була обумовлена отриманням коштів від Міжнародного валютного фонду в рамках Механізму розширеного фінансування у сумі 4 млрд. 872,5 млн дол. США".
"Також збільшенню обсягу резервів у березні сприяло надходження коштів на користь уряду у сумі 200 млн. канадських доларів", - додають у прес-службі Нацбанку.
Крім того, у березні Україна повернула 906,9 млн доларів міжнародних боргів.