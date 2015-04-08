ОБСЄ: припиніть залякувати спостерігачів

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкка Канерва оприлюднив гостру заяву з вимогою негайно припинити залякування міжнародних спостерігачів в Україні.

Він також наголошує в заяві на тому, що спостерігачі повинні отримувати безперешкодний доступ до всіх куточків країни.

"Незаконні сепаратисти погрожували працівникам ОБСЄ в Україні, і я особливо засуджую вчорашній крайній приклад, коли бойовики з так званої "Донецької народної республіки" відкрили вогонь по патрулю спостерігачів ОБСЄ, - сказано в заяві пана Канерви. - Такий стан справ не може продовжєуватися, і я ще більше переконаний у потребі серйозно розглянути можливість міжнародної миротворчої місії на сході України на підтримку неозброєної місії ОБСЄ".

Президент Парламенської асамблеї ОБСЄ згадав також обмеження доступу міжнародним спостерігачам і з боку Збройних сил України. Ілкка Канерва закликав сторони конфлікту не перешкоджати роботі організації.

"Країни-члени ОБСЄ одностайно ухвалили надіслати в Україну місію спостерігачів, однак спостерігачам потрібно надати повний доступ і гарантії безпеки, якщо ми хочемо отримати повну картину того, що відбувається", - заявив Канерва.

Спеціальна спостережна місія ОБСЄ була розміщена в Україні в березні 2014 року. Цього року її мандат подовжили до 31 березня 2016 року.