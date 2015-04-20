Китай та Пакистан уклали інвестиційну угоду на $46 млрд

Голова КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Пакистану підписав угоду, яка передбачає 46 млрд доларів інвестицій.

Угода передбачає будівництво китайсько-пакистанського економічного коридору - мережі доріг, залізниць і трубопроводів між країнами-союзниками.

Довжина шляхів сягає 3 тис. км, вони йтимуть від пакистанського південного Гвадара до китайської західної провінції Синьцзян.

Ці проекти нададуть Китаю доступ до Індійського океану.

Як відзначають оглядачі, Китаї просувається у тому, щоб посилити свій вплив у Центральній та Південній Азії.