У BMW найкраща репутація, вважають споживачі

BMW очолила рейтинг найбільш шанованих корпорацій світу, складений консалтинговою агенцією Reputation Institute.

Друге місце у списку зі 100 компаній посів інтернет-гігант Google, на третьому - ще один автоконцерн Daimler.

У першу п'ятірку також увійшли Rolex і LEGO Group, а в топ-10 потрапили Walt Disney Company, Canon, Apple, Sony та Intel.

Дослідження проводиться у 15-ти найбільших країнах світу - Австралії, Бразилії, Канаді, Китаї, Франції, Німеччині, Індії, Італії, Японії, Мексиці, Росії, Південній Кореї, Іспанії, Британії і США.

Респондентам показували список з 20 компаній і запитували, чи відомі їм будь-яка з них. Далі їх просили відзначити ті, про які можна було б сказати: "Я довіряю цій компанії", "Я захоплююся цією компанією і поважаю її", "Ця компанія викликає у мене позитивні емоції" і "В цілому у цієї компанії хороша репутація".

Споживачів просили оцінити компанії за низкою параметрів, серед яких інновації, якість товарів або послуг та інші.