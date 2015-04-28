МЗС: у Непалі перебувають 190 українців

За останньою інформацією Міністерства закордонних справ України, на території Непалу, де на вихідних стався потужний землетрусів, перебувають 190 громадян України, 61 з яких поки що не виходили на зв'язок.

"Станом на 17:00 28 квітня в МЗС наявна інформація про перебування на території Непалу 190 громадян України. Дані про загиблих (постраждалих) українців відсутні, проте 61 співвітчизників востаннє виходили на зв’язок ще до землетрусу", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Водночас раніше у МЗС повідомили, що деякі українці відмовляються виїжджати з Непалу.

Землетрус магнітудою 7,8 балів стався у Непалі в суботу. Він забрав життя понад 4,3 тисячі людей, ще майже вісім тисяч людей були поранені.