Копирайт изображения Getty Image caption Майя Плісецька після вручення французького Ордену Почесного легіону у 2012 році

В Німеччині померла балерина Майя Плісецька, повідомляють інформагентства з посиланням на гендиректора Большого театру Володимира Уріна.

"Мені зателефонував чоловік балерини Родіон Щедрін. Вона померла від важкого серцевого нападу. Лікарі боролися, але нічого не змогли зробити", - цитує його ТАСС.

Легендарній танцівниці було 89 років.

Вона - представниця театральної династії Мессерер-Плісецьких, багато років була прима-балериною Большого театру.

Народилася 20 листопада 1925 року в Москві, закінчила Московське хореографічне училище.

Серед найвідоміших її партій - Кармен у "Кармен-сюїті" та Одетта-Оділлія в "Лебединому озері".

З 1991 року пані Плісецька разом з чоловіком жила в Мюнхені.

Балерина залишила сцену у 65 років, але ще довго по тому брала участь у концертах і вела майстер-класи.

У день 70-річчя вона дебютувала у спеціально написаному для неї номері Бежара "Аве Майя".

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Плісецька отримала багато нагород і премій, зокрема, була повним кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною".