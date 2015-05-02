Померла балерина Майя Плісецька
В Німеччині померла балерина Майя Плісецька, повідомляють інформагентства з посиланням на гендиректора Большого театру Володимира Уріна.
"Мені зателефонував чоловік балерини Родіон Щедрін. Вона померла від важкого серцевого нападу. Лікарі боролися, але нічого не змогли зробити", - цитує його ТАСС.
Легендарній танцівниці було 89 років.
Вона - представниця театральної династії Мессерер-Плісецьких, багато років була прима-балериною Большого театру.
Народилася 20 листопада 1925 року в Москві, закінчила Московське хореографічне училище.
Серед найвідоміших її партій - Кармен у "Кармен-сюїті" та Одетта-Оділлія в "Лебединому озері".
З 1991 року пані Плісецька разом з чоловіком жила в Мюнхені.
Балерина залишила сцену у 65 років, але ще довго по тому брала участь у концертах і вела майстер-класи.
У день 70-річчя вона дебютувала у спеціально написаному для неї номері Бежара "Аве Майя".
Плісецька отримала багато нагород і премій, зокрема, була повним кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною".