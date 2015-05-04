"Національний фронт" призупинив членство Жана-Марі Ле Пена

Французька партія Національний фронт призупинила членство свого засновника Жана-Марі Ле Пена.

Причиною цього стала низка суперечливих заяв і конфлікт з донькою Марін, чинним лідером політсили.

Пан Ле Пен відмовився постати перед дисциплінарною комісією. Її скликали після того, як політик вчергове повторив свій погляд на Голокост як "деталь історії".

Його статус почесного президента партії буде переглянуто, сказано в заяві партії.

Жан-Марі Ле Пен заснував Національний фронт у 1972 році і очолював його до 2011.