За міцністю рукостискання можна визначити загрозу інсульту - вчені

Міцність рукостискання або сила хвату людини може вказувати на ступінь імовірності серцевого нападу чи інсульту - такими є результати нового дослідження, опублікованого у журналі The Lancet.

Участь у дослідження взяли 140 тисяч людей у 14 країнах світу.

Вчені кажуть, що сила хвату людини, яку вимірюють у кілограмах, поступово зменшується з віком. Різкі послаблення можуть свідчити про підвищення ризику інсульту або серцевого нападу.

Втім деякі експерти цю ідею не підтримують, стверджуючи, що зв'язок між рукою і серцем залишається незрозумілим і вимагає подальшого вивчення.