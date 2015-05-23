Сенат США не ухвалив "Закон про свободу"

Так званий "Закон про свободу" не пройшов голосування у сенаті США. Цей законопроект забороняє тотальний збір даних про електронні комунікації американців.

Співвідношення голосів склало 57 на 42.

Більшість законодавців висловилась за продовження обговорення законопроекту.

Офіційний представник Білого дому Джош Ернест нагадав, що, згідно із законом, право доступу Агентства національної безпеки США до баз даних електронних комунікацій громадян закінчиться рівно опівночі 1 червня.

Якщо Сенат не ухвалить до того часу "Закон про свободу", реалізацію даної програми доведеться припинити.