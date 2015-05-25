Екологи: через бої в Пальмірі можуть зникнути рідкісні птахи

Копирайт изображения AFP Image caption ІД загрожує не лише птахам, а й історичним пам'яткам в Сирії

Гірські ібіси опинились під загрозою зникнення через те, що бойовики "ІД" захопили сирійське місто Пальміра, кажуть експерти.

Невелику колонію цих птахів знайшли біля міста в 2002 році.

Доля трьох птахів, які перебували у неволі - невідома. Їхні охоронці минулого тижня втекли через бої.

Чиновники запропонували тисячу доларів нагороди за інформацію про четвертого птаха.

Представники товариства захисту природи в Лівані розповіли BBC, що дуже важливо знайти самицю, яку звати Зиновія.

Вона єдина з птахів, яка знає міграційні маршрути для зимівлі в Ефіопії. Як кажуть науковці, цей вид може вимерти в Сирії.

Наприкінці минулого тижня бойовики радикального руху "Ісламська держава" взяли під контроль стародавнє міста Пальміра, яке входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.