Екологи: через бої в Пальмірі можуть зникнути рідкісні птахи
Гірські ібіси опинились під загрозою зникнення через те, що бойовики "ІД" захопили сирійське місто Пальміра, кажуть експерти.
Невелику колонію цих птахів знайшли біля міста в 2002 році.
Доля трьох птахів, які перебували у неволі - невідома. Їхні охоронці минулого тижня втекли через бої.
Чиновники запропонували тисячу доларів нагороди за інформацію про четвертого птаха.
Представники товариства захисту природи в Лівані розповіли BBC, що дуже важливо знайти самицю, яку звати Зиновія.
Вона єдина з птахів, яка знає міграційні маршрути для зимівлі в Ефіопії. Як кажуть науковці, цей вид може вимерти в Сирії.
Наприкінці минулого тижня бойовики радикального руху "Ісламська держава" взяли під контроль стародавнє міста Пальміра, яке входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.