У прокуратурі звітують про арешти хабарників у армії

Військова прокуратура спільно з СБУ затримала кількох військовослужбовців та чиновників, яких підозрюють у хабарництві.

"Так, 21 травня затримано старшого офіцера відділення комплектування одного з військових комісаріатів Донецької області, який отримав неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн за сприяння зі свого боку у звільненні громадянина від призову на строкову військову службу до ЗСУ. 23 травня затримано начальника міграційної служби України одного з міст Донецької області, який отримав неправомірну вигоду у розмірі 8 тис. грн за оформлення паспортів мешканцям тимчасово неконтрольованої території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Затриманим інкримінують "одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням".

Також у прокуратурі повідомляють про затримання командира роти матеріально-технічного забезпечення одного з окремих мотопіхотних батальйонів, якого звинувачують у сприянні контрабанді на непідконтрольну українській владі територію.

Всі затримані перебувають під вартою.