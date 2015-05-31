В Одесі активісти "антимайдану" збираються на Куликовому полі

Активісти "антимайдану" в Одесі збираються на Куликовому полі з метою провести акцію з відновлення так званого "меморіалу жертвам Одеської Хатині" біля будівлі Будинку профспілок.

Як передає позаштатний кореспондент ВВС Україна в Одесі, станом на 13.45 зібралося близько 50 людей старшого віку. Лідери "антимайдану" оголошували про наміри розпочати акцію о 14 годині.

Міліція оточила по периметру всю територію Куликового поля і не пропускає нікого, аби не допустити провокацій і сутичок.

Це не перша спроба активістів "антимайдану" провести акцію задля "відновлення меморіалу загиблим".

Раніше міліція і нацгвардія не лише не дозволяли активістам пройти на площу, але й ставала "живим щитом" між "антимайданівцями" та прихильниками нинішнього курсу України, які приходили, як вони заявляли, "на противагу сепаратистам".

2 травня 2014 року в Одесі сталися зіткнення після футбольного матчу "Чорноморця" і "Металіста" між прихильниками і противниками Майдану, тоді загинули 48 людей.