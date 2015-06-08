У Москві померла цілителька Джуна

Відома у радянські часи цілителька Євгенія Давіташвілі, відома як Джуна, померла у понеділок у Москві на 66-му році життя.

За словами її друга, актора Олександра Садальського, місце і час похорону поки що точно не визначили.

Інформацію про смерть цілительки ВВС підтвердив режисер Марк Левін, який знімав про Джуну серіал "Провидиця".

За його словами, до останніх днів вона приймала людей, що потребували допомоги і вірили у її здібності.

Прем'єра телесеріалу "Джуна" наприкінці травня відбулася на телеканалі "Україна". Спершу українську прем'єру планували після показу на російському "Первом канале", який мав відбутися наприкінці року.

Однак з 4 червня в Україні заборонили показ усіх фільмів та серіалів російського виробництва, що вийшли після 2014 року, тому "Первый канал" пішов на такий крок.

В основі фільму - записи усних оповідей Джуни про її життя, які зробив продюсер і автор сценарію Олександр Бородянський.

Після смерті сина Вахтанга у 2001 році Джуна жила самітницею. На думку пана Левіна, її підтримували заняття живописом та допомога людей, що вірили у її здібності.

Євгенія Давіташвілі очолювала Міжнародну академію альтернативних наук. Її клієнтами журналісти називали Леоніда Брежнєва, Марчелло Мастрояні та Роберта де Ніро.