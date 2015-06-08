МВС: на марші рівності постраждали 11 міліціонерів

У сутичках під час маршу за рівність, який намагалися провести у Києві 6 червня, постраждали 11 міліціонерів - про це повідомили у міліції.

Раніше повідомляли про дев'ятьох постраждалих правоохоронців.

"Затримано та повідомлено про підозру 7 особам", - повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, якого цитує УНІАН.

Повідомляли також, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше дев'ять правоохоронців і 10 учасників акції. Серед постраждалих є й нападники.

Докладніше - у відеорепортажі ВВС Україна.