Німкеня здобула ступінь доктора у 102 роки

У Німеччині жінка захистила докторський ступінь у віці 102 роки - майже через 80 років по тому, як нацисти завадили їй скласти останній іспит.

Інгеборг Силлм-Рапапорт, чия мати була єврейкою, минулого місяця на відмінно склала усну частину іспиту.

У вівторок її відзначили в Університеті Гамбурга.

Виступаючи з промовою, пані Силлм-Рапапорт сказала, що рішуче хотіла завершити свою наукову роботу у пам'ять про тих, хто постраждав від несправедливості у роки Третього рейху.

Жінка емігрувала до США у 1938 році, однак повернулася до комуністичної Східної Німеччини і у підсумку стала професором педіатрії у Берліні.