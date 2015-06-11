На Луганщині через обстріли загинув один військовий, двоє поранені - Москаль

Внаслідок обстрілів бойовиками 29-го українського блокпосту на автодорозі Бахмутка в Луганській області загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, повідомив керівник області Геннадій Москаль.

За його даними, у середу в обід сепаратисти обстріляли блокпост із гранатометів і автоматичної зброї, а увечері - із мінометів 80-мм та 120-мм калібру.

Як зазначив пан Москаль, вогонь вівся з боку населених пунктів Жолобка і Донецький, що перебувають під контролем бойовиків.

Раніше у четвер у штабі АТО повідомили, що за добу бойовики 35 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі.