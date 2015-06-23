Чернівці: бійці АТО пікетують ОДА, вимагаючи статус

Кілька десятків демобілізованих бійців Чернівецького 8-го окремого мотопіхотного батальйону пікетували облдержадміністрацію, вимагаючи надати їм статус учасників бойових дій.

"Ми віддали рік свого життя державі, були відірвані від сімей, рідних домівок. І що зараз ми отримали? Ми демобілізовані без жодного статусу. Зараз куди не звернись, вимагають довідку про участь в бойових діях чи АТО. У нас таких немає і нам їх не видадуть", - розповів один з командирів батальйону капітан Віктор Симович.

Пікетувальників запросили до зали засідань, де з ними зустрілося керівництво області та обласний військовий комісар, передає агенція УНІАН.

За результатами зустрічі Чернівецька ОДА офіційно звернеться до парламенту, аби той ухвалив зміни до законодавства, які б дозволили надати цим бійцям статус учасників бойових дій. з