Малайзія хоче трибуналу в справі про катастрофу MH17
Влада Малайзії повідомила Раду безпеки ООН про намір представити резолюцію про скликання міжнародного трибуналу над відповідальними за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.
Як повідомив посол Нової Зеландії в ООН Джерард ван Бомен, що головує цього місяця в Радбезі, Малайзія "повідомила членів Ради цього ранку про намір представити резолюцію, пов'язану з MH17".
За його словами, такий крок Малайзія погодила із Австралією, Нідерландами, Бельгією та Україною.
"Вони прагнуть знайти механізм для притягнення до кримінальної відповідальності у зв'язку зі збиттям літака", - пояснив посол.
Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатилов назвав пропозицію "несвоєчасною і контрпродуктивною", повідомляє агентство AFP.
Неназвані дипломати також повідомили Reuters, що Москва назвала намір скликати трибунал поспішним. За їхніми словами, Росія вважає, що в цьому питанні слід зачекати результатів розслідування катастрофи.
Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року над Донеччиною - у районі, підконтрольному сепаратистам.
На борту "Боїнга" перебували 298 людей, більшість із них - громадяни Нідерландів, а також Малайзії, Австралії, Британії та інших країн. У катастрофі ніхто не вижив.
Україна та західні країни стверджують, що лайнер був збитий над Донеччиною проросійськими сепаратистами із зенітно-ракетної установки "Бук", яку перевезли з Росії.
Росія заперечує звинувачення у постачанні зброї сепаратистам на сході України.
Попередній звіт Нідерландської комісії з безпеки, що розслідує катастрофу, стверджує, що літак розбився внаслідок ушкоджень від "високошвидкісних об'єктів, які проникли у літак ззовні".