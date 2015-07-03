Малайзія хоче трибуналу в справі про катастрофу MH17

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Влада Малайзії повідомила Раду безпеки ООН про намір представити резолюцію про скликання міжнародного трибуналу над відповідальними за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.

Як повідомив посол Нової Зеландії в ООН Джерард ван Бомен, що головує цього місяця в Радбезі, Малайзія "повідомила членів Ради цього ранку про намір представити резолюцію, пов'язану з MH17".

За його словами, такий крок Малайзія погодила із Австралією, Нідерландами, Бельгією та Україною.

"Вони прагнуть знайти механізм для притягнення до кримінальної відповідальності у зв'язку зі збиттям літака", - пояснив посол.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатилов назвав пропозицію "несвоєчасною і контрпродуктивною", повідомляє агентство AFP.

Неназвані дипломати також повідомили Reuters, що Москва назвала намір скликати трибунал поспішним. За їхніми словами, Росія вважає, що в цьому питанні слід зачекати результатів розслідування катастрофи.

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року над Донеччиною - у районі, підконтрольному сепаратистам.

На борту "Боїнга" перебували 298 людей, більшість із них - громадяни Нідерландів, а також Малайзії, Австралії, Британії та інших країн. У катастрофі ніхто не вижив.

Україна та західні країни стверджують, що лайнер був збитий над Донеччиною проросійськими сепаратистами із зенітно-ракетної установки "Бук", яку перевезли з Росії.

Росія заперечує звинувачення у постачанні зброї сепаратистам на сході України.

Попередній звіт Нідерландської комісії з безпеки, що розслідує катастрофу, стверджує, що літак розбився внаслідок ушкоджень від "високошвидкісних об'єктів, які проникли у літак ззовні".