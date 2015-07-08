Росія ветувала резолюцію ООН про геноцид в Сребрениці

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Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка називала масове вбивство у югославському місті Сребрениця у 1995 році геноцидом.

Чотири члени Радбезу ООН утрималися від голосування, а інші проголосували за.

Великобританія внесла на розгляд цю резолюцію незважаючи на протест Росії та Китаю.

Після засідання Радбезу постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що прийняття проекту резолюції по Сребрениці загострило би ситуацію на Балканах.

Проект резолюції розробили до 20-ї річниці вбивства.

У документі сказано, що "прийняття трагічних подій у Сребрениці як геноциду є необхідною умовою для примирення".

Раніше боснійські серби звернулися з проханням до Росії накласти вето на цей проект.

Сербія заперечує термін "геноцид" щодо цих подій.

На початку літа 1995 року сербський генерал Ратко Младич почав масштабний наступ на Сребреницю. 11 липня місто впало.

За оцінками Міжнародного суду ООН, після захоплення міста було вбито близько 8 тисяч мусульман - чоловіків і хлопчиків. Це події називають найбільшим масовим убивством від часів Другої світової.