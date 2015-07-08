Сакварелідзе: ГПУ наполягала на заставі у 20 млн грн для Корнійця і Шапакіна

Прокуратура наполягала на призначенні застави для прокурорів Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна у 20 млн гривень, заявив заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе.

Заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступникі начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали у понеділок за підозрою в отриманні хабара.

Напередодні Печерський районний суд арештував затриманих і призначив заставу кожному у 3,2 млн гривень.

Пан Сакварелідзе назвав рішення Печерського райсуду "необґрунтованим і позбавленим всілякої логіки".

"Суд ухвалив абсолютно необґрунтоване і позбавлене всілякої логіки рішення - щодо всіх затриманих була встановлена сума застави у розмірі 3 млн гривень, що, безперечно, нікчемно мало для людей такого рівня", - написав пан Сакварелідзе на своїй сторінці у Facebook.

5 липня силовики затримали Шапакіна і Корнійця за підозрою в отриманні хабара у 3 млн 150 тисяч гривень.

В цей день СБУ провела обшуки на робочих місцях і вдома у затриманих прокурорів.

У посадовця слідчого управління ГПУ вилучили 400 тисяч доларів США, а у заступника прокурора Київщини - багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обох затриманих підозрюють у хабарництві в особливо великому розмірі. Кримінальний кодекс передбачає за це безальтернативне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.