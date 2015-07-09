Єврокомісія звинуватила MasterCard у завищенні комісії

Міжнародна платіжна система MasterCard брала необґрунтовано високі комісії із власників карток і ритейлерів, заявив Євросоюз після проведення антимонопольного розслідування щодо компанії.

"Багато покупців розплачуються картками щодня, коли купують їжу, одяг чи платять за покупку в інтернет-магазині. Зараз ми підозрюємо MasterCard у тому, що ця платіжна система штучно підвищувала комісії по картках, що могло завдати збитків покупцям і ритейлерам в ЄС", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер.

Брюссель оголосив про проведення антимонопольного розслідування щодо MasterCard ще навесні 2013 року. У ЄС заявляли, що практика зняття компанією деяких комісій погіршує конкурентоздатність у єдиному європейському просторі.

Крім того, Єврокомісія заявила про намір перевірити законність збору міжбанківських мит з платежів іноземних туристів. Як кажуть у Брюсселі, представники країн, що не входять до ЄС, ймовірно, платять набагато більші комісії, ніж європейські споживачі.

Платіжна система Visa, щодо якого аналогічне розслідування провели у 2013 році, тоді погодилися скоротити розмір комісійних на 60% і пообіцяла переглянути правила щодо комісійних платежів.

У 2012 році платіжні системи Visa і MasterCard погодилися у позасудовому порядку виплатити ритейлерам штраф у розмірі 7,25 млрд доларів після судової суперечки із американськими ритейлерами, що тривала із 2005 року. Платіжні системи звинувачували у змові з метою завищення розмірів комісій, що знімають із роздрібних продавців при використанні клієнтами пластикових карток.