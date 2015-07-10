Помер актор Омар Шаріф

Знаменитий єгипетський актор Омар Шаріф помер у віці 83 років, повідомив його агент.

Якийсь час тому повідомлялося, що пан Шаріф бореться з хворобою Альцгеймера.

Він народився в 1932 році в єгипетській Олександрії. Його справжнє ім'я - Мішель Димитрій Шалхуб.

Пан Шаріф знімався в американському та європейському кіно. Він зіграв в епосі Девіда Ліна "Лоуренс Аравійський" і комедії "Смішна дівчина" з Барбарою Стрейзанд.

У 1962 році - отримав премію "Золотий глобус" як кращий актор другого плану за роботу у фільмі "Лоуренс Аравійський", а в 1965 як кращий актор за роль Юрія Живаго в драмі "Доктор Живаго".

Копирайт изображения Getty Image caption Омар Шаріф у ролі Юрія Живаго

Актор був також номінований на "Оскар".