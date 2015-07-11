В Лівані розбився ізраїльський безпілотник

Безпілотник армії Ізраїлю розбився у ліванському портовому місті Тріполі на півночі країни.

Це вже другий подібний випадок за останні три тижні.

Апарат розбився в суботу зранку.

21 червня Ізраїль завдав авіаудару по східному Лівану з метою знищити один зі своїх безпілотників, який впав в горах.