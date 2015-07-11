В Лівані розбився ізраїльський безпілотник
- 11 липня 2015
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Безпілотник армії Ізраїлю розбився у ліванському портовому місті Тріполі на півночі країни.
Це вже другий подібний випадок за останні три тижні.
Апарат розбився в суботу зранку.
21 червня Ізраїль завдав авіаудару по східному Лівану з метою знищити один зі своїх безпілотників, який впав в горах.