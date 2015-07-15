У Києві патрульний стріляв у собаку

Поліцейський у Києві стріляв у собаку, яка накинулась на нього, повідомляє прес-служба київської міліції.

Це перший випадок, коли патрульні застосували вогнепальну зброю на ураження, повідомив речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у Facebook.

За даними міліції, це сталось опівдні на лівому березі Києва - у Дніпровському районі.

Бійцівський пес, як повідомляється, кидався на перехожих.

Патрульні зробили зауваження власнику собаки, однак він "неналежним чином відреагував на поліцейських".

Як кажуть у міліції, пес накинувся на патрульного та кілька разів його вкусив.

Патрульний використав табельну зброю "для захисту життя та здоров’я" та "знешкодив собаку кількома прицільними пострілами".

За цим випадком розпочато перевірку.