В Україні мусить бути державна монополія на зброю - Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що українські правоохоронці повинні мати монопольне право на носіння та застосування зброї.

"Я вже говорив, що я противник монополізму, але в Україні має бути монополія на зброю у держави, правоохоронних органів. Якщо незаконні збройні формування брязкатимуть зброєю, вони отримають надійну і ефективну відповідь", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Багато активістів в Україні виступають за легалізацію вогнепальної зброї, мотивуючи це тим, що злочинці і так нею володіють, а законослухняні громадяни потребують засобів самозахисту.