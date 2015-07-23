Харків: міліцейського керівника затримали за хабар

У Харкові затримали керівника слідчого відділу райвідділу міліції - про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

У повідомленні зазначили, що це сталося при отриманні хабара.

"Начальник слідчого відділу одного з райвідділів міліції області вимагав та отримав 60 тисяч гривень за непритягнення приватного підприємця до кримінальної відповідальності. Вказану суму майор вимагав у працівника цього ж райвідділу, який знайомий з підприємцем", - повідомили у прокуратурі.

Операцію проводили представники прокуратури, СБУ та управління внутрішньої безпеки МВС.

Днями СБУ провела спецоперацію разом з міліцією і затримала "на хабарі" двох керівників ДАІ у Києві.