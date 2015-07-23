У Чернігові міліція обшукує готелі та вилучає зброю

Копирайт изображения UNIAN Image caption У неділю в Чернігові обиратимуть мажоритарного депутата до Ради

Міліція у Чернігові проводить обшуки у готелях і санаторіях, де, за оперативною інформацією, могли заселитися підозрілі особи, які активно прибувають до міста в останні дні.

Про це позаштатному кореспонденту ВВС у Чернігові повідомили в управлінні МВС області.

Правоохоронці вже провели обшук у готелі "Україна" в центрі міста. Там вилучили зброю та вибухівку.

"Вилучаються на сьогоднішній день і вибухівка, і гранати, автомати, і таке інше. Тобто ми цілодобово несемо службу", - повідомив керівник спеціальної групи МВС України Іван Стойко.

На уточнююче запитання пан Стойко відповів, що зброю вилучають "у тих людей, так званих гастролерів, які сьогодні сюди прибули".

У МВС кажуть, що майже всі готелі та санаторії Чернігова наразі заселені. В міліції зазначають, що серед приїжджих - багато із Дніпропетровської області.

26 липня мають відбутися проміжні вибори у одномандатному виборчому окрузі №205 в Чернігові.

Докладніше про підготовку до виборів у Чернігові - у статті "Вибори в Чернігові: знайшли зброю та гроші".