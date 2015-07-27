У США померла донька Вітні Х'юстон

Копирайт изображения BBC World Service Image caption Боббі Крістіні було 22 роки

Донька Вітні Х'юстон Боббі Крістіна Браун померла на 23-му році життя, повідомила офіційний представник її сім'ї Крістіна Фостер.

За словами Фостер, молода жінка померла в неділю в оточенні своїх рідних і тепер "покоїться з миром на руках у Господа".

Боббі Крістіну Браун знайшли без свідомості у ванній свого будинку в Атланті 31 січня. Її помістили в штучну кому, і з тих пір вона так і не прийшла до тями.

Місяць тому, після того як її стан погіршився, її перевели в хоспіс у штаті Джорджія.

Боббі Крістіна Браун була єдиною дочкою Вітні Х'юстон і співака Боббі Брауна.

Її мати померла в 2012 році. Згодом патологоанатоми дійшли висновку, що співачка, яка страждала від серцевої недостатності, випадково потонула у ванні під дією кокаїну.