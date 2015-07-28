Єремеєва перевезли на лікування до Європи

Депутата Ігоря Єремеєва, який у Луцьку нещодавно впав з коня, доставили до європейської клініки для лікування.

Про це повідомляє прес-служба народного депутата у Facebook.

"Стан Ігоря Єремеєва залишається стабільним, але важким. Після консиліуму лікарів було дозволено його транспортування літаком за кордон", - йдеться у повідомленні.

Ігор Єремеєв отримав закриту черепно-мозкову травму на минулих вихідних.

У Верховній Раді він керує групою з правами фракції "Воля народу", до якої входять 19 депутатів.

Волинський бізнесмен - один із засновників групи компаній "Континіум".

У 2000-х роках він входив до "Народної партії" спікера Володимира Литвина, а до парламентів двох останніх скликань обирався у мажоритарному окрузі на Волині.