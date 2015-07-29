Джейн Біркін попросила Hermès прибрати своє їм'я з сумки

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Акторка та виконавиця Джейн Біркін попросила модний бренд Hermès прибрати своє ім'я із моделі жіночої сумки.

За словами акторки, таке рішення вона ухвалила після того, як дізналася про "жорстокі методи, які використовують до крокодилів під час забою".

"Я попросила Hermès переназвати крокодилячі сумки "Біркін" - доти, доки вони не застосовуватимуть кращі методи, що відповідають міжнародним стандартам, у виробництві цих сумок", - йдеться у заяві пані Біркін.

Hermès почав виробляти сумки "Біркін" у 1984 році - після того, як тодішній президент компанії Жан-Луї Дюма познайомився із Джейн Біркін. Тоді акторка - на той момент молода мама - поскаржилася, що не може знайти сумку, що була б достатньо практичною й елегантною водночас.

Копирайт изображения AFP Image caption Крокодиляча версія сумки "Біркін" коштує від 36 тисяч доларів

Сумка "Біркін" з тих часів набула величезної популярності серед знаменитостей.

Версія сумки із крокодилячої шкіри коштує щонайменше 36 тисяч доларів і нині є одним із найвідоміших продуктів Hermès.

Раніше організація "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA) оприлюднила відео, що демонструє, як на фермах із розведення крокодилів, що постачають сировину люксовим брендам, заживо знімають шкіру із тварин.

Компанія Hermès уже заявила, що не має причетності до ферми, з якої зняте відео, і розпочала розслідування.