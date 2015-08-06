Викраденого у сліпої москвички лабрадора знайшли

Слідчий комітет Росії знайшов собаку-поводиря, вкрадену у сліпої москвички Юлії Дьякової, повідомив офіційний представник відомства Володимир Маркін.

"Передайте Юлі:" Як ми і обіцяли, собачку знайшли і готові передати їй в будь-який момент! "- написав пан Маркін у Twitter.

Інших подробиць він не навів.

29 липня у сліпої співачки Юлії Дьякової вкрали лабрадора. Викрадач залишив нашийник біля магазину на станції метро "Профспілкова", а собаку забрав.

Друзі потерпілої пояснювали, що без лабрадора Діани дівчина не може пересуватися містом.

Злочин викликав великий суспільний резонанс, до пошуку собаки підключилися активісти, які розклеювали оголошення по місту. Поліція порушила кримінальну справу через крадіжку собаки.

Як повідомляють російські ЗМІ, постраждала співає на вулицях і в переходах Москви. У листопаді 2014 року дівчина отримала приз глядацьких симпатій на конкурсі пісень Ганни Герман в Польщі.