Прощання з Єремеєвим пройде в суботу у Луцьку

У суботу в Луцьку відбудеться прощання з членом парламенту Ігорем Єремеєвим, який помер 12 серпня, повідомила прес-служба Луцької міської ради.

Відспівування померлого відбудеться в суботу у верхньому харамі Свято-Троїцького кафедрального собору о 10:00, а з 11:00 до 13:00 відбудеться громадянська панахида в обласному драмтеатрі.

Поховають Ігоря Єремеєва у його рідному селі Острожець Млинівського району Рівненської області.

Ігор Єремеєв помер 12 серпня у одній з європейських клінік, куди його привезли на лікування після падіння з коня 26 липня.

Пан Єремеєв був членом парламенту та очолював групу "Воля народу", а також був власником бізнес-групи "Континіум" та нафтової компанії WOG.