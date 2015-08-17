Із полону на Донбасі звільнили вже більше 2,8 тис. людей - Геращенко

Станом цей день із полону бойовиків на Донбасі звільнені 2 852 людини, з них понад 1 тисяча - військовослужбовці Збройних сил України. Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднила представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, депутат Верховної Ради Ірина Геращенко.

"На сьогоднішній день звільнено з полону бойовиків 2 852 українців, серед яких 1 018 військових, 37 волонтерів, 257 представників Нацгвардії, 25 прикордонників, 100 міліціонерів, більше 1 300 цивільних осіб, є в цьому списку лікарі, журналісти", - написала вона.

Водночас, за її даними, у полоні бойовиків досі перебуває 171 людина, з них понад 50 - цивільні. Зниклими безвісти тим часом вважаються 846 людей.

Ще 11 українських громадян перебувають у в'язницях у Росії, додала пані Геращенко.

Депутат також зазначила, що ці дані гуманітарна підгрупа отримала із СБУ, і вона є "офіційною і найповнішою".

На початку серпня СБУ звітувала, що у полоні бойовиків на той час перебували 183 українці.