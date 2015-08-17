Мінімум 50 бойовиків загинуло внаслідок авіаударів у Пакистані

Пакистанська армія повідомляє, що в результаті авіаударів по позиціях талібів у провінції Північний Вазірістан вбито не менше 50 бойовиків, а також підірвано склад з боєприпасами.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає, оскільки журналістам заборонений в'їзд в регіон.

Як зазначає кореспондент ВВС з Пакистану, урядові сили країни з червня 2014 року проводять бойові операції у провінції Північний Вазиристан, яка є одним з оплотів руху Талібан і межує з Афганістаном.

За цей час, за офіційними даними, було вбито майже три тисячі бойовиків.