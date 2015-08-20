Вчені: липень став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

Липень 2015 року став найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень, повідомили американські вчені.

Температура піднялася до рекордних показників як над сушею, так і над океанами.

В багатьох регіонах спека трималась впродовж довгих періодів.

Фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень вважають, що 2015 рік стане найспекотнішим за період спостережень. Відлік ведуть з 1880 року.

До цього найспекотнішим вважався 2014 рік.

На думку вчених, дані свідчать про глобальне потепління, яке не зупиняється, хоча в деякій мірі зростання температури можна пояснити і коливаннями температури води в екваторіальній частині Тихого океану. Це явище називається "Ель-Ніньйо".