Послом України у Великій Британії стала Галібаренко

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Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії стала Наталія Галібаренко - указ про це підписав президент Петро Порошенко.

Документ оприлюднили на сайті глави держави у середу.

Наталія Галібаренко народилася у 1978 році, закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На дипломатичній службі працює з 2000-го року. З березня 2014-го була першим заступником голови МЗС України.

Попередника пані Галібаренко - Володимира Хандогія - у травні 2014 року звільнив Олександр Турчинов, який тоді виконував обов'язки президента.

Відтоді тимчасовими повіреними у Великій Британії були Андрій Кузьменко та Ігор Кизим.

Раніше президент призначив Надзвичайним і Повноважним послом України у США Валерія Чалого.