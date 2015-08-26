Послом України у Великій Британії стала Галібаренко
Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії стала Наталія Галібаренко - указ про це підписав президент Петро Порошенко.
Документ оприлюднили на сайті глави держави у середу.
Наталія Галібаренко народилася у 1978 році, закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На дипломатичній службі працює з 2000-го року. З березня 2014-го була першим заступником голови МЗС України.
Попередника пані Галібаренко - Володимира Хандогія - у травні 2014 року звільнив Олександр Турчинов, який тоді виконував обов'язки президента.
Відтоді тимчасовими повіреними у Великій Британії були Андрій Кузьменко та Ігор Кизим.
Раніше президент призначив Надзвичайним і Повноважним послом України у США Валерія Чалого.