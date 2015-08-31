ДНР не влаштовують запропоновані зміни до Конституції

Представники самопроголошеної "ДНР" не визнають змін до української Конституції і вважають їх обговорення в українському парламенті імітацією мінських угод - про це заявив один з лідерів донецьких сепаратистів Денис Пушилін.

"Ми багаторазово передавали, і завтра на зустрічі робочої підгрупи з політичних питань ми вчергове передамо поправки до Конституції України", - сказав він.

Денис Пушилін, який очолює делегацію "ДНР" на зустрічах контактної групи у Мінську, вважає, що зміни до української Конституції "повинні включати законодавче закріплення особливого статусу Донбасу", а місцеві вибори у контрольованому проросійськими бойовиками регіоні "в обов'язковому порядку повинні бути узгоджені з представниками Донбасу".

У понеділок Верховна Рада у першому читанні ухвалила запропоновані президентом зміни до Основного закону, які стосуються децентралізації влади.

Після того під стінами парламенту сталися сутички, внаслідок яких військовослужбовець Національної гвардії помер у лікарні від отриманих травм, ще понад 100 гвардійців поранені.