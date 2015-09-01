На Донбасі станом на ранок не стріляють - речниця Кучми

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Станом на 11:00 на Донбасі дотримуються режиму припинення вогню. Про це у Facebook написала Дарія Оліфер, речниця Леоніда Кучми - представника України у Тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту.

"Станом на 11:00 1 вересня 2015 обидві сторони повністю дотримуються режиму припинення вогню. Цю інформацію підтверджують доповіді офіцерів зі Спільного центру з контролю і координації", - написала пані Дарія Оліфер.

За її словами, почалася відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Президент України Петро Порошенко заявив про надію на мир на Донбасі.

"Вже п'ятий день на фронті не б'ють з артилерії, ... п'ятий день не гинуть українські захисники", - сказав він під час візиту до лікарні, де перебувають поранені після сутичок під парламентом.

Вранці прес-центр АТО повідомив, що вночі в АТО не було обстрілів, ситуація в зоні конфлікту - стабільна.

Раніше в Тристоронній контактній групі заявляли про необхідність досягти з 1 вересня - від початку навчального року - стійкого припинення вогню