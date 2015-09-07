Росія може збільшити видобуток нафти - Сєчін

Видобуток нафти в Росії у перспективі може зрости до 700 млн тонн на рік, заявив голова російської державної компанії "Роснефть" Ігор Сєчін.

За його словами, обсяг нафти, яка потенційно може видобути в Росії, оцінюється в 367-506 млрд барелів. Це істотно більше можливостей не лише США, але й Іраку, Ірану та Саудівської Аравії.

Пан Сєчін переконаний, що найближчим часом європейські країни залишаться основним ринком збуту російської нафти.

За підсумками минулого року видобуток нафти в Росії склав 526,7 млн тонн.

Світові ціни на нафту знову почали знижуватися. У понеділок вранці ціна на нафту марки Brent опустилася нижче 50 доларів за барель, вартість нафти марки WTI склала 45,67 долара.