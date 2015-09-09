На Донеччині побили волонтера Мочанова - МВС

Автогонщика та волонтер Олексія Мочанова побили невідомі на Донеччині, повідомив керівник обласної міліції В'ячеслав Аброськін.

Напад стався у середу на трасі між Дружківкою та Костянтинівкою, коли автомобіль чоловіка стояв на узбіччі.

"На Опелі сріблястого кольору під'їхали п'ятеро людей та битами наносили удари Олексію та його водієві. Постраждалі доставлені в лікарню Краматорська", - написав В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Міліція розшукує підозрюваних у нападі. "В області оголошено план "Перехоплення", - додав керівник міліції.