США підозрюють ІД у застосуванні хімічної зброї

Копирайт изображения Image caption Застосуванні хімзброї, архівне фото

Влада США підозрює бойовиків екстремістського угрупування "Ісламська держава" у створенні та застосуванні хімічної зброї на територіях Сирії та Іраку.

Американська розвідка зафіксувала щонайменше чотири випадки використання іприту (гірчичного газу) по обидва боки сирійсько-іракського кордону.

Про це заявив ВВС американський держслужбовець, який не називає свого імені.

Іприт, як повідомили ВВС, використовується у формі порошку, який додається до вибухових речовин.

Гірчичний газ є забороненою хімічною зброєю і може викликати шкірні нариви, сліпоту і проблеми з диханням.

Американська влада не виключає, що бойовики можуть самі виготовляти заборонені хімічні речовини.

Звинувачення у використанні хімзброї раніше лунали на адресу як урядових сил режиму Башара Асада, так і угрупувань, які з ними боролись.

Наприкінці минулого року експерти Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що в трьох населених пунктах на півночі Сирії в 2014 році як зброю могли використовувати хлор.

Кореспондент ВВС Іян Пеннел, який зараз перебуває на іраксько-сирійському кордоні, повідомляє, що бачив докази застосування хімзброї і постраждалих від неї людей.

У Сирії не має залишатися хімічна зброя після того, як в рамках домовленості під егідою ООН в 2013 році сирійська влада погодилися передати для подальшого знищення весь свій арсенал отруйних речовин.

Сирійські запаси бойових отруйних речовин, у тому числі зарину і потужного нервово-паралітичної речовини VX, оцінювалися в 1 300 тонн.