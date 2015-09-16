Росіяни зізналися у дзвінку Елтону Джону від імені Путіна

Відомі телефонними розіграшами знаменитостей пранкери Володимир Краснов і Олексій Столяров зізналися, що це вони дзвонили британському музиканту Елтону Джону від імені російського президента Володимира Путіна.

За їхніми словами, під виглядом Путіна з Елтоном Джоном говорив Краснов, відомий також як пранкер Вован. У той час, як Столяров, який називає себе Лексусом, представився музиканту прес-секретарем президента Дмитром Пєсковим.

У розіграші пранкери зізналися в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда". Докладний зміст розмови вони не переказали, пообіцявши пізніше оприлюднити повний запис 11-хвилинної розмови.

Сам Дмитро Пєсков раніше спростував інформацію про те, що російський президент говорив по телефону з Елтоном Джоном.

Повідомлення про розмову з Путіним опублікували в Instagram співака 14 вересня. Музикант подякував президенту РФ за дзвінок і висловив сподівання про швидку особисту зустріч, під час якої він сподівається обговорити з Путіним права гомосексуалів в Росії.

Раніше Елтон Джон зустрічався з українським президентом Петром Порошенко. Після тієї зустрічі він заявив, що хотів би поговорити і з російським лідером.