У Росії суд зобов'язав "ВКонтакте" фільтрувати аудіозаписи

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Суд у Росії частково задовольнив позов проти соціальної мережі "ВКонтакте" від студій звукозапису Universal Music і Warner Music, які скаржились на порушення авторських прав.

Компанії подали до суду проти мережі в квітні 2014 року.

Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області зобов'язав мережу впровадити технологію фільтрації аудіофайлів.

"Суд задовольнив прохання звукозаписних компаній зобов'язати "ВКонтакте" використовувати ефективну технологію, яка не дозволяла б завантажувати їхні записи на сайт", - йдеться в заяві Міжнародної федерації виробників фонограм (IFPI).

"Це означає, що мережа повинна прибрати записи компаній та запобігти, щоб їх в майбутньому знову завантажили", - кажуть в федерації.

Водночас суд відмовився стягнути з мережі штраф у розмірі 36 млн рублів, як цього вимагали позивачі.

Керівник IFPI назвав рішення російського суду "хорошою новиною для правовласників в Росії".

"Ми будемо спостерігати, як "ВКонтакте" виконуватиме рішення суду і припинить ці порушення", - йдеться в коментарі керівника федерації.