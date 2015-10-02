Бій Кличка і Ф'юрі відбудеться 28 листопада

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Поєдинок чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі українця Володимира Кличка і британця Тайсона Ф'юрі перенесений на 28 листопада.

Бій, який був запланований на 27 жовтня в німецькому Дюссельдорфі, довелося відкласти через травму ноги Володимира Кличка.

39-річний український боксер мав захищати свої титули за версією WBA, IBF і WBO.

27-річний уродженець Болтона Тайсон Ф'юрі, який на прес-конференції в липні назвав свого опонента "нудним" боксером, після новини про травму Володимира Кличка заявив, що готовий провести поєдинок проти іншого боксера, якщо українець не буде готовий до кінця року.

У березні британець, який залишається непереможним вже 24 поєдинки поспіль, успішно захистив титул чемпіона Європи і отримав титул інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Володимир Кличко не знає поразок 11 років.

Місце проведення бою не змінилося - чемпіон і претендент вийдуть на ринг в Дюссельдорфі. При цьому, за даними ВВС, суперники чекають остаточного підтвердження нової дати від компанії Sky Sports, яка транслюватиме поєдинок.