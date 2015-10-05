Менеджери Air France ледь втекли від розлючених працівників

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Двоє менеджерів авіакомпанії Air France були змушені втекти із зустрічі, присвяченій скороченню робочих місць, коли до приміщення вдерлись незадоволені планами компанії працівники.

У ході сутички з начальника департаменту кадрів Air France та директора Air France в Орлі протестувальники зірвали сорочки.

Пізніше охорона допомогла менеджерам втекти від протестуючих підлеглих.

Виконавчий директор компанії встиг покинути залу засідань до того, як туди увірвались незадоволені співробітники.

У ході зірваної наради керівництво Air France мало затвердити антикризовий план, який передбачає скорочення майже трьох тисяч робочих місць.