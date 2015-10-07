Штучний інтелект провалив дитячий тест на IQ

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту застосували шкільний алгоритм тестування на IQ до сучасного штучного інтелекту. Як показали результати, попри те, що комп'ютери випереджають людей в таких сферах як арифметика, за людськими мірками навіть найбільш "просунутий" штучний розум знаходиться на рівні чотирирічної дитини.

Тестуванню піддали нейронну мережу ConceptNet, яка вважається однією з найбільш розвинутих версій штучного інтелекту. Дослідники використовували стандартний IQ-тест, який використовують в молодших класах шкіл.

Тест складався з декількох видів питань: від простих, типу "де живуть пінгвіни?", до більш складних, які вимагають роздумів, наприклад "навіщо люди тиснуть один одному руки?"

Останнє питання і викликало у машини проблеми з відповіддю. Потиск рук машина змогла асоціювати лише з епілептичним нападом, хоча при звуженні області пошуку дала цілком адекватні відповіді: "подяка", "флірт" і "знайомство з одним".

Нейромережа ConceptNet розробляється інститутом з 1990-х років. Це штучний інтелект, що містить величезну базу даних про предмети в навколишньому світі і їхніх взаємини. Штучний інтелект доступний для безкоштовного скачування з сайту інституту. Тестуванню піддали попередню, четверту версію інтелекту, створену в 2012 році.