ЄС хоче прискорити депортацію шукачів притулку

Міністри країн ЄС зустрілися в Люксембурзі, щоб обговорити плани про те, як прискорити процедуру депортації іноземців, яким відмовлено в притулку.

Очікується, що міністри внутрішніх справ ухвалять заходи, серед яких право затримувати тих, хто може сховатися, щоб уникнути депортації.

ЄС також може посилити тиск на країни, з яких тікають шукачі притулку, щоб ті приймали своїх громадян назад.

Євросоюз переживає загострення кризи з потоком біженців.