ЄС хоче прискорити депортацію шукачів притулку
- 8 жовтня 2015
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Міністри країн ЄС зустрілися в Люксембурзі, щоб обговорити плани про те, як прискорити процедуру депортації іноземців, яким відмовлено в притулку.
Очікується, що міністри внутрішніх справ ухвалять заходи, серед яких право затримувати тих, хто може сховатися, щоб уникнути депортації.
ЄС також може посилити тиск на країни, з яких тікають шукачі притулку, щоб ті приймали своїх громадян назад.
Євросоюз переживає загострення кризи з потоком біженців.