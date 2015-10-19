Укрзалізниця призначила на жовтень ще три додаткових поїзди

"Укрзалізниця" призначила на другу половину жовтня ще три додаткових поїзди.

Вони з'єднуватимуть Одесу зі Львовом, Дніпропетровськ з Одесою і Одесу з Ужгородом.

У компанії пояснили такий крок "задоволенням попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом".

"Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення, збільшує кількість рейсів і призначає додаткові поїзди на найбільш популярних маршрутах", - ідеться у повідомленні.

Перевізник також продовжив до кінця цього місяця період курсування додаткового поїзда за маршрутом Дніпропетровськ-Львів.

Раніше поїзди за маршрутами Одеса-Чернівці та Львів, Ковель-Новоолексіївка зробили щоденними впродовж жовтня, призначили 17 додаткових поїздів і збільшили кількість рейсів.

Наразі уряд проводить процес корпоратизації "Укрзалізниці".