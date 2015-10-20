У РФ готові до переговорів із Україною про заборону польотів

Міністерство транспорту РФ і Росавіація готові до переговорів із українською владою про скасування заборони авіаперельотів між Україною і Росією. Про це із посиланням на заступника міністра транспорту Росії Валерія Окулова повідомляють російські агенції.

За його словами, російська влада надіслала вже три пропозиції до Києва.

"Ми направили три пропозиції - дві від мінтрансу, одне від Росавіації - про проведення консультацій. Це у нас передбачено угодою про повітряне сполучення - там є стандартна фраза про те, що у випадку конфліктних ситуацій всі питання вирішуються шляхом консультацій авіаційної влади. Тут рішення з боку України ухвалили, а консультації не провели. Тому перше, що ми пропонуємо, - давайте проведемо консультації", - сказав він.

Російський посадовець додав, що якщо Україна дасть відповідь на надіслані пропозиції, російська сторона готова провести консультації у будь-який час.

"Переривати повітряні сполучення зовсім неправильно", - вважає пан Окулов.

Як повідомляло Міністерство інфраструктури України, російським авіакомпаніям, які потрапили до санкційного списку, заборонять літати до України з 25 жовтня.